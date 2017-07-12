За півроку СБУ відкрила 34 справи на адміністраторів груп в "Однокласниках" і "ВКонтакте"

Протягом січня–червня 2017 року Служба безпеки України порушила 34 кримінальні провадження щодо власників або адміністраторів спільнот в російських соціальних мережах "ВКонтакте" і "Однокласники".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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Зазначається, що особи, які стали фігурантами виробництв, поширювали заклики до повалення конституційного ладу і державної влади, проведенню масових заворушень та інших протиправних дій.

27 користувачам соцмереж винесені обвинувальні вироки суду за злочини, передбачені ст. 109 (повалення конституційного ладу), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) і ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року про фізичних та юридичних осіб, проти яких вводяться антиросійські санкції на строк від одного року до трьох років.

У списку санкцій виявилися, зокрема, соціальні мережі "ВКонтакте" і "Однокласники".