Смартфони виявили самі ледачі і найактивніші країни

Американські вчені зібрали глобальні дані про фізичну активність людей за допомогою аналізу інформації, що надається їх смартфонами, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Аналіз, проведений співробітниками Стенфордського університету на основі даних 68 млн днів похвилинної інформації, показав, що в середньому число кроків, яке робить середньостатистичний користувач за добу, становить 4961.

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Перше місце за фізичною активністю зайняли жителі Гонконгу, які робили в середньому 6880 кроків, а найбільш неактивними виявилися індонезійці, які проходили всього 3513 кроків.

В інших країнах такі показники: Китай - 6 189; Японія - 6 010; Іспанія - 5 936; Британія - 5 444; Бразилія - 4 289; ОАЕ - 4 516.

Ці дані можуть допомогти у вирішенні такої серйозної проблеми, як ожиріння, яке загрожує мільйонам людей по всьому світу.

Більшість смартфонів мають вбудовані акселерометри, які фіксують кількість зроблених кроків, і дослідникам вдалося отримати і проаналізувати анонімні дані смартфонів 700 тисяч осіб, які встановили собі додаток Argus.

"Цей проект в тисячу разів перевищує за обсягом даних будь-яке інше дослідження фізичної активності людей, - говорить Скотт Делп, професор біології і один з дослідників. - Наш проект, на відміну від інших, заснований на вивченні даних, отриманих в глобальному масштабі, причому даних, що надходять в постійному режимі і по багатьом параметрам. А це дає нам можливість робити висновки в неперевершених масштабах".

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature; його автори зазначають, що вони дозволяють зробити важливі висновки щодо стану здоров'я населення та його залежності від рівня фізичної активності.

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Наприклад, виявилося, що середнє число кроків по країні мало пов'язане з поширенням серед її жителів проблеми надлишкової ваги.

Найважливішим фактором виявилася так звана "нерівність активності" - подібно нерівності в доходах, але тільки в даному випадку мова йде не про багатих і бідних, а про самих ледачих і найактивніших.

Чим вище цей показник нерівності по країні, тим вищий в ній рівень огрядності.

"Наприклад, Швеція має один із найнижчих показників нерівності між активними і неактивними у фізичному відношенні людьми, і також один із найнижчих у світі рівнів ожиріння", - говорить один з авторів дослідження Тім Алтхофф.

У США та Мексиці середнє число кроків практично збігається, але в США показник нерівності активності вище, ніж в Мексиці, і, відповідно, вищий рівень ожиріння серед населення.

Одним із несподіваних результатів дослідження став висновок про те, що нерівність активності в основному спирається на відмінності між чоловіками і жінками.

У країнах типу Японії, де відзначено низький рівень огрядності і нерівності в області активності, чоловіки і жінки поводяться приблизно однаково активно в плані фізичних навантажень.

Але в країнах, де показник нерівності високий, наприклад, у США і Саудівської Аравії, жінки, як правило, ведуть менш активний спосіб життя, ніж чоловіки.

"Коли показник нерівності активності досягає максимуму, активність жінок знижується набагато сильніше, ніж активність чоловіків, і тому негативний зв'язок з ожирінням зачіпає жінок набагато сильніше", - наголошується в дослідженні.

Вчені зі Стенфордського університету вважають, що отримані результати можуть пролити світло на глобальні закономірності у поширенні епідемії ожиріння і допомогти виробити нові шляхи вирішення цієї проблеми.

Наприклад, вони склали таблицю фізичної активності 69 американських міст. Отримані від користувачів смартфонів дані свідчать, що в Нью-Йорку і Сан-Франциско люди багато ходять пішки, чому сприяє розвинена інфраструктура у вигляді доріжок і тротуарів.

А ось в таких містах, як Мемфіс і Х'юстон, до пішоходів ставляться негативно, і пересуватися там без автомобіля практично неможливо.

Не стало несподіванкою і те, що люди ходять пішки більше в тих містах, де для цього створені можливості.

Дослідники відзначають, що ці висновки дозволять проектувати міста і поселення з урахуванням майбутнього фізичного навантаження.