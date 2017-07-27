В таксі Дубая встановлюють "розумні" лічильники

Нові високотехнологічні лічильники встановлюють у більш ніж 10,5 тис. таксі Дубая, повідомляють "Російські Емірати". За допомогою системи Makani пристрої будуть здатні точно визначати місце розташування, шукати адреси та оновлювати карти.

Читайте такожУ Дубаї запускають "розумні" шкільні автобусиУправління з доріг і транспорту (RTA) оголосило, що всі таксі в Дубаї будуть оснащені «розумними» лічильниками до кінця червня 2018 року. Вартість проекту оцінюється в 68,8 млн дирхамів ($18,7 млн).

Нова система також має опцію Out of Service, яка дозволяє водіям зробити 90-хвилинну перерву протягом зміни. Клієнти також зможуть дізнатися, що водій завершує зміну.

Лічильники будуть пов'язані з системою безпеки для контролю швидкості руху таксі.

Спеціальні датчики здатні виявити, що пасажир сів у таксі і не дозволять водієві забути ввімкнути пристрій.

Вже завершена установка 4850 пристроїв станом на червень, число яких, як очікується, зросте до 7850 до кінця року.

Близько 5 тис. таксі підключені до системи Makani або до адресної системи Дубая. У першій половині року за допомогою цих каналів було опрацьовано близько 118 тис. запитів.

Маттар Аль Тайер, генеральний директор і голова ради директорів RTA, сказав, що управління продовжить модернізацію послуг таксі за допомогою інтелектуальних систем і високотехнологічних пристроїв для задоволення потреб клієнтів.