Нові iPhone можуть залишитися без датчика відбитків пальців

Корпорація Apple Inc. може бути змушена відкласти постачання нових iPhone через проблеми під час виробництва датчика відбитків пальців, який компанія намагалася удосконалити. Це може вплинути на продажі, пише видання MarketWatch з посиланням на аналітиків, передає РБК.

На думку низки аналітиків, Apple або відкладе поставки, які можуть вплинути на фінансові результати четвертого кварталу 2017 року, або поставить телефони без датчика відбитків пальців, що може вплинути на рівень продажів.

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У вересні компанія запустить наступну лінійку iPhone з трьома новими моделями смартфонів, серед яких мала бути «інтелектуальна модель» з OLED-дисплеєм і тривимірною (підвищеною) чутливістю, розповіли співрозмовники видання. Крім того, в новому iPhone повинна бути інакше реалізована функція Touch ID. Зараз для неї використовується кнопка Home, розташована в нижній частині екрану. У нових моделях цю кнопку передбачалося прибрати, а на її місце інтегрувати сканер відбитків пальців.

Одна з нових моделей в сегменті «суперпреміум», ймовірно, мала коштувати не менше $1 тис. Чекаючи цього, аналітики Apple підвищували рейтинги акцій компанії і оцінки їх вартості.

На думку аналітика, слова якого наводить MarketWatch, Apple виявила, що дана функція погано працює через скло екрану. Якщо компанія не зможе виправити це до серпня, фірмі, можливо, доведеться відмовитися від технології відбитків пальців на користь функції розпізнавання осіб, яка, на думку співрозмовника видання, має свої недоліки.