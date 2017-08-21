Львів накрило раптове похолодання - його пов'язують з повним сонячним затемненням (відео)
19:12, 21 серпня 2017Наука та IT
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У понеділок ввечері станеться сонячне затемнення, яке спостерігатимуть 1,5 години.
Ілюстрація REUTERS
У вівторок, 22 серпня, по всій Україні похолодає на 10 градусів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Уже сьогодні спека відступила від Львова - там зараз 13 градусів тепла. Це пов'язують із повним сонячним затемненням. В Україні його не побачать, бо ж Місяць затулить сонце приблизно о 21:30 вечора.
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Головними глядачами одного з найдовших сонячних затемнень в історії стануть жителі Сполучених Штатів.
Раптове похолодання у Львові пов'язують з повним сонячним затемненням
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 21 серпня, в темряву посеред дня поринуть 12 мільйонів осіб: повне сонячне затемнення побачать жителі американських штатів від Орегона до Південної Кароліни.
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Новина в сюжеті: Сонячне затемнення 2017