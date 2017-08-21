Львів накрило раптове похолодання - його пов'язують з повним сонячним затемненням (відео)

У вівторок, 22 серпня, по всій Україні похолодає на 10 градусів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Уже сьогодні спека відступила від Львова - там зараз 13 градусів тепла. Це пов'язують із повним сонячним затемненням. В Україні його не побачать, бо ж Місяць затулить сонце приблизно о 21:30 вечора.

Читайте такожВ США готуються зустріти повне сонячне затемнення (фоторепортаж)

Головними глядачами одного з найдовших сонячних затемнень в історії стануть жителі Сполучених Штатів.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 21 серпня, в темряву посеред дня поринуть 12 мільйонів осіб: повне сонячне затемнення побачать жителі американських штатів від Орегона до Південної Кароліни.