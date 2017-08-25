Вчені показали рибу, яка живе на рекордній глибині: вона виявилася милою (фото, відео)

Багато користувачів навіть вирішили, що ця риба досить мила, але все змінюється, щойно її піднімають на поверхню.

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Нікому з її родичів, що мешкають на глибині 8 178 метрів і глибше, ще жодного разу не вдавалося потрапити до об'єктивів камери, передає Medialeaks.

Дослідники занурили в безодню океану величезний апарат з камерами і приманкою з макрелі, на яку клюнули мешканці Маріанської западини.

Як повідомляв УНІАН, біля берегів Австралії виловили найпотворнішу тварину планети, рибу-труну і рибу-ящірку.