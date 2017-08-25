Вчені показали рибу, яка живе на рекордній глибині: вона виявилася милою (фото, відео)

17:02, 25 серпня 2017
Наука та IT
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Японським вченим вдалося вперше зняти на відео рибу, яка живе на рекордній глибині: нею виявився морський слизняк, правда, виглядає він так, що не дуже відповідає своїй назві.

Саме цій блакитною рибці японські вчені влаштували зоряний годину / фото medialeaks.ru

Багато користувачів навіть вирішили, що ця риба досить мила, але все змінюється, щойно її піднімають на поверхню.

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Нікому з її родичів, що мешкають на глибині 8 178 метрів і глибше, ще жодного разу не вдавалося потрапити до об'єктивів камери, передає Medialeaks.

Дослідники занурили в безодню океану величезний апарат з камерами і приманкою з макрелі, на яку клюнули мешканці Маріанської западини.

Як повідомляв УНІАН, біля берегів Австралії виловили найпотворнішу тварину планети, рибу-труну і рибу-ящірку.

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Теги: #морський слизняк