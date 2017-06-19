Біля берегів Австралії виловили найпотворнішу тварину планети, рибу-труну й рибу-ящірку (фото)
У 2013 році рибу-краплю визнали найпотворнішою твариною на планеті.
16 червня завершилася місія "Відбір глибинних проб" на судні "Інвестигейтор", яка була присвячена вивченню глибоководних екосистем вздовж східного узбережжя Австралії. Дослідники зібрали близько тисячі зразків морської фауни, третина з яких відноситься до нових видів.
Серед виловлених риб виявилися в тому числі раніше відомі, але не надто добре вивчені, риба-крапля, риба-труна й риба-ящірка, передає N+1.
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Глибоководну рибу-краплю, що мешкає біля берегів Австралії та Нової Зеландії, виловили на глибині близько 2,5 кілометрів. У 2013 році користувачі інтернету визнали її найбільш потворною твариною планети й вона стала талісманом Товариства захисту потворних тварин.
Червону рибу-труну із сімейства хаунаксових, що, можливо, належить до нового виду, виловили на глибині близько кілометра.
Також дослідники виявили рибу-ящірку. Ці хижі створіння мешкають на глибині до 3500 метрів і їдять все, що їм попадеться, в тому числі особин свого виду.