Біля берегів Австралії виловили найпотворнішу тварину планети, рибу-труну й рибу-ящірку (фото)

16 червня завершилася місія "Відбір глибинних проб" на судні "Інвестигейтор", яка була присвячена вивченню глибоководних екосистем вздовж східного узбережжя Австралії. Дослідники зібрали близько тисячі зразків морської фауни, третина з яких відноситься до нових видів.

Серед виловлених риб виявилися в тому числі раніше відомі, але не надто добре вивчені, риба-крапля, риба-труна й риба-ящірка, передає N+1.

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Глибоководну рибу-краплю, що мешкає біля берегів Австралії та Нової Зеландії, виловили на глибині близько 2,5 кілометрів. У 2013 році користувачі інтернету визнали її найбільш потворною твариною планети й вона стала талісманом Товариства захисту потворних тварин.

Червону рибу-труну із сімейства хаунаксових, що, можливо, належить до нового виду, виловили на глибині близько кілометра.

Також дослідники виявили рибу-ящірку. Ці хижі створіння мешкають на глибині до 3500 метрів і їдять все, що їм попадеться, в тому числі особин свого виду.