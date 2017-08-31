Доставка піци, пошти, напоїв та навіть донорської крові: як використовуються дрони у всьому світі (відео)

Дрони стали популярним способом доставки у багатьох країнах. Наприклад, у США, Новій Зеландії, Індії дрони доставляють піцу, в Естонії - напої на пляж. У Вашингтоні та Сінгапурі їжу з ресторанів додому клієнтам доставляють роботи. Днями подібна "повітряна" доставка запрацювала у столиці Ісландії Рейк'явіку.

Безпілотники для доставки замовлень покупцям використовує компанія Amazon. А китайський інтернет-магазин анонсував випуск дрона з вантажопідйомністю до однієї тонни.

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У Філадельфії, США, дрон доставляє одяг з хімчистки, тоді як французи першими у світі почали доставляти безпілотниками пошту. Тестову доставку посилки провела і Укрпошта. У Руанді дрони доставляють донорську кров у найвіддаленіші куточки країни. А узбережжя Австралії патрулюватимуть дрони, здатні раніше за людей виявити акул. Тоді як у Дубаї першими у світі планують запустити дрон-таксі.