Ракета Falcon 9 виводить на орбіту космоліт Boeing (подію завершено)

З мису Канаверал сьогодні, 7 вересня, о 17:00 повинна стартувати ракета-носій Falcon 9 з космольотом X-37B. Ракету SpaceX уперше використовують для виведення на орбіту експериментального орбітального літака. Майбутня місія OTV-5 стане вже п'ятим польотом для X-37. Про це пише Naked Science.

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ВПС США утримуються від докладного пояснення цілей і завдань Boeing X-37. Раніше у Військово-повітряних силах США заявили, що в рамках OTV-5 фахівці Дослідницької лабораторії військово-повітряних сил (AFRL) проведуть тест Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader. Згідно з офіційними повідомленнями, протестують експериментальну електроніку і коливальні теплові труби в умовах тривалого космічного польоту.

Видання зазначає, що навколо X-37 ходить багато чуток. Раніше деякі експерти заявляли, що використання космольота в рамках офіційно озвучених цілей «економічно недоцільне» і мова може йти про відпрацювання технологій «бойового космольота». Фахівці вказували, що такий міні-шаттл зможе стежити за іншими космічними апаратами та, при необхідності, збивати їх. Підтверджень цих припущень поки не надходило.

Запуск у своєму YouTube транслює SpaceX.

Відомо, що, подібно своєму «старшому братові» — «Спейс шатлу», — X-37 має вантажний відсік, де може розміститися різне обладнання. Маса корисного вантажу становить 900 кг Злітна маса космічного апарату — 4989 кг. Сідає він подібно звичайному літаку. На сьогодні справили два льотних примірника Х-37 і кілька для наземних випробувань.

Розроблена компанією SpaceX ракета Falcon 9 створювалася з розрахунком на повторне використання. Досі інженери SpaceX вже довели можливість вертикальної посадки і повторного космічного запуску першої ступені ракети-носія. Концепція багаторазовості робить ракети Falcon 9 найбільш комерційно привабливим варіантом на ринку.