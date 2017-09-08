Apple може зіткнутися з дефіцитом поставок нових iPhone - ЗМІ

Apple може зіткнутися з дефіцитом поставок нових iPhone, презентація яких запланована на наступному тижні. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає РБК.

За інформацією співрозмовників видання, влітку при складанні нових iPhone виникли виробничі складності. У підсумку графік виробництва нових смартфонів зрушився на місяць.

Читайте такожТоповий iPhone 8 отримає півтерабайта пам'яті - інсайдер

Як зазначає газета, щоб повернутися до початкового графіку підрядник Apple компанія Foxconn Technology Group, яка збирає IPhone, змушена була наростити виробничі потужності на своєму заводі в китайському Чженчжоу. Компанія навіть почала виплачувати бонуси співробітникам, які допомагають залучити нових працівників. У червні на заводі Foxconn працювали близько 250 тис. осіб, зазначає газета.

Таким чином, пояснюють джерела, збої у виробничому процесі можуть призвести до дефіциту в постачання нових iPhone і затримки при їх доставці споживачам, які, оформлять замовлення на новинку.

Apple і Foxconn відмовилися від коментарів, додає видання.

Презентація нових смартфонів від Apple, які, ймовірно, отримають назву iPhone 8, відбудеться 12 вересня.