Науковці навчилися визначати сексуальну орієнтацію по фотографії

Науковці із Стенфордського університету розробили алгоритм, що дозволяє визначати сексуальну орієнтацію людини по її фотографії. Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of Personality and Social Psychology, передає РИА Новости.

За словами творців програми, точність визначення орієнтації по одній фотографії досягає 81% для чоловіків і 74% для жінок. Порівняльні дані, наведені авторами дослідження, свідчать, що у людей результати були значно гірші: вони зуміли вгадати, чи є людина на фотографії гомосексуалістом, у 61% і 54% випадків для фото чоловіків і жінок відповідно.

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Матеріалом для дослідження стали фотографії більше 75 тисяч чоловіків і жінок різної орієнтації, взяті з сайтів знайомств. При використанні алгоритму п'яти фото однієї людини точність визначення зростала до 91% для чоловіків і 83% для жінок.

За словами авторів дослідження, гомосексуальні чоловіки і жінки відрізняються особливостями будови і виразу обличчя, що добре співвідноситься з теорією про те, що сексуальна орієнтація людини формується ще до її народження.