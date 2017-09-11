Сонце вибухнуло новим потужним спалахом

Потужний спалах найвищого класу активності зафіксовано близько 19:00 10 вересня за Києвом на Сонці. Про це передає РІА Новости, посилаючись на дані вчених.

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Як заявили вчені, спалах відноситься до класу Х, йому присвоєно бал Х8.2. Що стосується індексу спалахової активності, він досягає 9,8 бала з 10 можливих.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня на Сонці стався найпотужніший за останні 12 років спалах, який виник унаслідок злиття двох найбільших груп сонячних плям.

7 вересня стався другий потужний спалах, якому присвоїли найвищий клас активності — Х.

8 вересня - третій потужний спалах, який також віднесли до класу X.



