Сонце вибухнуло новим потужним спалахом
07:01, 11 вересня 2017Наука та IT
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За останній час це вже четвертий потужний вибух, зафіксований на Сонці.
На Сонці стався новий спалах / фото naked-science.ru
Потужний спалах найвищого класу активності зафіксовано близько 19:00 10 вересня за Києвом на Сонці. Про це передає РІА Новости, посилаючись на дані вчених.
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Як заявили вчені, спалах відноситься до класу Х, йому присвоєно бал Х8.2. Що стосується індексу спалахової активності, він досягає 9,8 бала з 10 можливих.
Як повідомляв УНІАН, 6 вересня на Сонці стався найпотужніший за останні 12 років спалах, який виник унаслідок злиття двох найбільших груп сонячних плям.
7 вересня стався другий потужний спалах, якому присвоїли найвищий клас активності — Х.
8 вересня - третій потужний спалах, який також віднесли до класу X.
фото nasa.gov
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