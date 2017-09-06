Сьогодні стався найпотужніший за 12 років спалах на Сонці, Землю очікують наслідки

Сьогодні на Сонці стався найпотужніший за останні 12 років спалах, який виник у результаті злиття двох найбільших груп сонячних плям, повідомили астрономи, передає РИА Новости.

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"Події такої потужності відносяться до найбільших, які тільки здатна виробляти наша зірка, і які формуються лише при дуже рідкісних, унікальних умовах, як правило, на стадії піку сонячної активності. Як склалося так, що спалах такого рівня відбувся зараз, на тлі сонячного мінімуму, ще належить розібратися вченим", - розповіли у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту імені Лебедєва РАН.

Сонячні спалахи в залежності від потужності рентгенівського випромінювання діляться на п'ять класів: A, B, C, M і X. Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановат на квадратний метр. При переході до наступної букви потужність збільшується в 10 разів.

Сьогоднішній спалах належить до останнього класу, Х, і йому було присвоєно бал Х9.3, що робить його одним із п'яти найпотужніших вибухів на поверхні Сонця, що сталися за весь час спостережень за подібними подіями. За словами вчених, він стався у тій точці, яка "дивиться" на Землю, і тому її вплив на нашу планету буде максимальним. Поки її наслідки для життя на Землі, космонавтів і супутників на орбіті передбачити неможливо, про це ми дізнаємося лише через кілька днів.

Як відзначають фахівці лабораторії, поточний рівень сонячної активності вийшов за межі десятибальною шкали, досягнувши позначки в 10.3, і зараз знаходиться у так званій "чорній" області.