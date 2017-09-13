"Базу відбитків зібрано, тепер будемо сканувати обличчя": соцмережі відреагували на новинки Apple
Юзери соцмереж жартують, що iPhone 8 застарів вже на презентації.
Apple 12 вересня провела презентацію, на якій показала нове покоління iPhone і наступне оновлення iOS під номером 11. Серед головних новинок компанії - ювілейний новий iPhone X. Його ціна у США, як і прогнозували, від 999 доларів.
Також Apple представила нові смартфони лінійки iPhone 8 і iPhone 8 Plus.
Не забули у компанії й про лінійку своїх годинників. Так, Apple Watch Series 3 мають дві версії. Їх також оснастили можливістю мобільного зв'язку.
Крім того, була представлена нова версія телеприставки Apple TV 4K, яка тепер підтримує HDR-формат.
Користувачі соцмереж вже прокоментували побачене:
Идите спать. Всё равно у вас нет денег на новый айфон— Сталингулаг (@StalinGulag) September 12, 2017
iPhone X - Say hello to the future. pic.twitter.com/MLerU3Q2le— Wylsacom (@wylsacom) September 12, 2017
владельцы сервис-центров Apple, после того как узнали, что новые айфоны стеклянные с 2х сторон pic.twitter.com/gPWHBJNUCb— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 12, 2017
- я ломал стекло, как шоколад в руках...— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 12, 2017
- я понимаю, что у вас iPhone 8, но это не сервисный случай
Компания Apple создала беспроводную зарядку, потому что так и не научилась делать провода.— Злой Гик (@zloygik) September 12, 2017
Windows 7— Злой Гик (@zloygik) September 12, 2017
Windows 8
Windows 10
iPhone 7
iPhone 8
iPhone X (10)
ПОЧЕМУ ОНИ ВСЕ ТАК НЕ ЛЮБЯТ ЦИФРУ 9?
Вам пишет киборг Путин из России— Андрей Покатило (@AndreyPokatilo) September 12, 2017
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