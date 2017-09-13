"Базу відбитків зібрано, тепер будемо сканувати обличчя": соцмережі відреагували на новинки Apple

07:17, 13 вересня 2017
Наука та IT
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Юзери соцмереж жартують, що iPhone 8 застарів вже на презентації.

Користувачі у захваті від iPhone X / фото twitter.com/Pain__Chaos

Apple 12 вересня провела презентацію, на якій показала нове покоління iPhone і наступне оновлення iOS під номером 11. Серед головних новинок компанії - ювілейний новий iPhone X. Його ціна у США, як і прогнозували, від 999 доларів.

Також Apple представила нові смартфони лінійки iPhone 8 і iPhone 8 Plus.

Не забули у компанії й про лінійку своїх годинників. Так, Apple Watch Series 3 мають дві версії. Їх також оснастили можливістю мобільного зв'язку. 

Крім того, була представлена нова версія телеприставки Apple TV 4K, яка тепер підтримує HDR-формат.

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Новина в сюжеті: Презентація нових iPhone
Теги: #iPhone 8#iPhone X#презентація Apple#новинки Apple