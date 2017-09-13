"Базу відбитків зібрано, тепер будемо сканувати обличчя": соцмережі відреагували на новинки Apple

Apple 12 вересня провела презентацію, на якій показала нове покоління iPhone і наступне оновлення iOS під номером 11. Серед головних новинок компанії - ювілейний новий iPhone X. Його ціна у США, як і прогнозували, від 999 доларів.

Також Apple представила нові смартфони лінійки iPhone 8 і iPhone 8 Plus.

Не забули у компанії й про лінійку своїх годинників. Так, Apple Watch Series 3 мають дві версії. Їх також оснастили можливістю мобільного зв'язку.

Крім того, була представлена нова версія телеприставки Apple TV 4K, яка тепер підтримує HDR-формат.

Користувачі соцмереж вже прокоментували побачене:

Идите спать. Всё равно у вас нет денег на новый айфон — Сталингулаг (@StalinGulag) September 12, 2017

iPhone X - Say hello to the future. pic.twitter.com/MLerU3Q2le — Wylsacom (@wylsacom) September 12, 2017

владельцы сервис-центров Apple, после того как узнали, что новые айфоны стеклянные с 2х сторон pic.twitter.com/gPWHBJNUCb — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 12, 2017

- я ломал стекло, как шоколад в руках...

- я понимаю, что у вас iPhone 8, но это не сервисный случай — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 12, 2017

Компания Apple создала беспроводную зарядку, потому что так и не научилась делать провода. — Злой Гик (@zloygik) September 12, 2017

Windows 7

Windows 8

Windows 10



iPhone 7

iPhone 8

iPhone X (10)



ПОЧЕМУ ОНИ ВСЕ ТАК НЕ ЛЮБЯТ ЦИФРУ 9? — Злой Гик (@zloygik) September 12, 2017