Японія планує запустити на орбіту загін надмалих супутників

Японія розробляє проект запуску на орбіту групи з 50-100 надмалих супутників, повідомила газета "Йоміурі" з посиланням на міністерства науки і економіки країни.

Кожен супутник буде орієнтований на виконання обмеженого завдання: відстежування стихійних лих, спостереження за автомобільними пробками та ін., що дозволить здійснювати збір повнішої і детальнішої інформації.

Супутники будуть запущені на низьку орбіту - близько 400 кілометрів. Розмір кожного супутника не перевищуватиме 50 сантиметрів, вага - 50 кілограмів. Вони зможуть надавати детальну інформацію про погодні явища, стихійні лиха, стан сільськогосподарських угідь. У всіх супутників буде однаковий корпус, але, залежно від своєї функції, кожний з них матиме спеціалізоване устаткування.

На думку уряду Японії, запуск супутників дасть додатковий імпульс розвитку нових конкурентоздатних технологій та їх перевірці в космічних умовах.

Загін має бути створений в найближчі два роки. Антикризові заходи японського уряду, схвалені урядом минулого тижня, включають плани створення нового ринку надмалих супутників, у зв`язку з чим буде створено близько ста венчурних підприємств. Міністерства науки і економіки розраховують одержати на розробку цього проекту по 2 мільярди єн (20 мільйонів доларів) з бюджету на 2009 фінансовий рік, який розпочався в Японії 1 квітня.

"Створення кожного супутника коштуватиме 300-400 мільйонів єн (3-4 мільйони доларів). Ми розраховуємо запускати їх за допомогою недорогих російських ракет", - повідомили джерела в міністерстві освіти і науки Японії.

Експерти міністерства економіки вважають, що низька вартість надмалих супутників може сприяти їх продажу до країн, що розвиваються. Створення таких супутників може виявитися привабливим і для бізнесу. Уряд розраховує, що використання відеозображення, одержаного за допомогою цих супутників, може привести навіть до створення нової галузі підприємництва.

РІА "Новости"