До Землі наближається "астероїд смерті"

Ввечері 11 липня 2017 року до Землі наблизиться "астероїд смерті", відомий в каталогах як 2017 МС4. Цей об’єкт значно перевищує параметри Челябінського метеорита і при падінні здатний знищити все живе в радіусі 2 тисяч кілометрів. Та вчені поспішили заспокоїти громадськість, передають "Экономические известия".

МС4 має в діаметрі близько 260 метрів. Астероїд летить до Землі на швидкості 75 тисяч кілометрів за годину і близько 22-ї години виявиться на відстані в 2,9 мільйона кілометрів від Блакитної планети.

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Вчені запевняють, що всі розрахунки правильні й маршрут космічного мандрівника не може змінитися випадковим чином, щоб зіткнутися із Землею, наразі катастрофа повністю відкидається.

Проте дослідники провели власний аналіз можливих наслідків і заявили, що "астероїд смерті" здатний спровокувати глобальні наслідки для людства.

Як повідомляв УНІАН, у 2022, а пізніше — в 2025, 2032 та 2039 роках, наша планета буде зазнавати підвищеної небезпеки зіткнення з небесними тілами астероїдного розміру.