Автори комп'ютерних ігор відгукнулися на проблему свинячого грипу

Комп`ютерна гра про боротьбу з вірусом свинячого грипу має дедалі більшу популярність серед користувачів інтернету на тлі поширення в Мексиці, США і інших країнах цього захворювання, повідомляє в середу мексиканська газета Universal.

Перед гравцем у вигляді лікаря з величезним шприцем стоїть завдання винищити за 20 секунд якомога більше усміхнених зелених свиней, які з дзижчанням літають над мапою світу, з`являючись то в Північній і Південній Америці, то в Росії чи Китаї. Коли лікареві вдається влучити, тварина хрюкає, змінює колір і зникає.

Перемагає той, хто зробить найбільший "внесок" у боротьбу з вірусом - знищить найбільше летючих пацят, інформує видання.

Грі Swinefighter передує невелика передісторія, в якій роз`яснюється місія гравця: "Вірус виходить з-під контролю, тож знищимо його зараз".

На сайті наводяться заходи, яких слід вживати, щоб залишатися здоровим: часто мити руки з милом, не чіпати очі, рот чи ніс, уникати контакту з хворими людьми.

Захворювання на т.зв. свинячий грип у Мексиці та ряді інших країн викликані гібридом вірусу грипу типу A (H1N1), комбінація антигенів якого раніше не зустрічалася у тих вірусів грипу, що спричинюють захворювання людей або свиней. Вірус грипу типу "А" становить значну небезпеку з епідемічного погляду, оскільки здатний до швидкої генетичної зміни.

РІА "Новости"