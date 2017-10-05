Нові смартфони, ноутбук товщиною 1 см і розумна екшн-камера: Google презентувала новинки (фото, відео)

4 жовтня в Сан-Франциско відбулася презентація новинок корпорації Google. Серед них – дві нові моделі смартфонів, ультратонкий ноутбук, «розумні колонки» і камера зі штучним інтелектом, як пише ТСН.

Pixel 2 і Pixel 2 XL

Нові моделі телефонів отримали назву Pixel 2 і Pixel 2 XL. Перш за все, вони відрізняються розміром: екран першого смартфона має діагональ 5 дюймів і розширення 1920×1080 пікселів, екран другого – 6 дюймів і 3200×1800 пікселів.

Також телефони відрізняються дизайном: у Pixel 2 залишилися рамки на екрані, а у Pixel 2 XL «безрамковий» екран. Є різниця у кольорах: Pixel 2 буде доступний у трьох кольорах - «блакитний», «чорний» і «чисто білий», Pixel 2 XL – у двох («просто чорний» і «стильний чорно-білий»).

У всіх інших показниках нові смартфони Google ідентичні. Камери телефонів мають розширення 12,2 мегапікселя, об'єктив зі світлосилою f/1.8, оптична стабілізація. Камери оптимізовані для доповненої реальності.

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В обох смартфонах немає порта для навушників — в комплекті буде адаптер USB-C; також можна підключити USB-C-навушники. Для обох телефонів передбачені стереоколонки.

Екран смартфонів завжди включений, він показує, яка музика грає навколо. Пам'ять: 64 і 128 гігабайт. Необмежене хмарне сховище для фото і відео.

Ціна Pixel 2 – від 649 доларів, Pixel 2 XL буде коштувати від 849 доларів.

Ультралегкий ноутбук

Корпорація Google презентувала Pixelbook — ноутбук товщиною 1 сантиметр і вагою не більше 1 кг. Він працює на операційній системі Chrome OS, може перетворюватися на планшет (не відокремлюючи клавіатуру).

Pixelbook оснащується 12,3-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Quad HD, процесором Core i5 або i7, залежно від конфігурації, а також до 16 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Ціна — від 999 доларів.

«Розумні колонки»

Google представила дві версії своєї смарт-колонки Google Home - Google Home Mini і Google Home Max.

Маленька «розумна колонка» оснащується динаміком на 360 градусів і чотирма світлодіодами під тканинним покриттям. Вона вийде в трьох колірних варіантах — рожевому, світло-сірому і темно-сірому. Колонка зможе допомогти з розкладом, встановлювати нагадування, розповідати новини та виконувати інші функції оригінальної Google Home з голосовим помічником Google Assistant. Ціна – від 49 доларів.

Головна особливість великої колонки - стереодинаміки з інтелектуальним підстроюванням, підтримка потокових сервісів і 12 місяців безкоштовної підписки на YouTube Red. Google Home Max буде коштувати від 399 доларів.

Бездротові навушники і «розумна» екшн-камера

Google презентувала Google Pixel Buds — бездротові навушники із вбудованим перекладачем, який може перекладати з 40 мов. Коштуватимуть такі навушники 159 доларів.

Також була показана невелика екшн-камера зі штучним інтелектом Google Clips, призначена для знімання дітей і тварин. Вона сумісна зі смартфонами лінійки Pixel. Ціна – від 249 доларів.