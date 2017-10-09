Із Землею розминувся астероїд завбільшки з челябінський метеорит

Сьогодні із Землею розминувся невеликий астероїд, схожий за своїми розмірами й траєкторією руху на прабатька метеорита, що впав на Челябінськ в лютому 2013 року.

Цей астероїд був відкритий обсерваторії Маунт-Леммон на минулих вихідних, і він отримав назву 2017 TB1, передає РІА Новости.

За поточними оцінками вчених, його діаметр становить від 27 до 67 метрів, що приблизно дорівнює можливим розмірами астероїда, що вибухнув над Уралом взимку 2013 року.

Читайте такожУ небі над Китаєм вибухнув астероїд (відео)

Сьогодні о 7 годині ранку за Києвом він зблизився із Землею на максимальну відстань, що відповідає 34 дистанціям між Місяцем і нашою планетою, або 13,2 мільйона кілометрів. Найвіддаленіша точка його орбіти знаходиться у внутрішній межі головного поясу астероїдів за орбітою Марса, на відстані приблизно в 1,8 рази більшій, ніж дистанція між Сонцем і Землею, а найближча до Сонця – приблизно на тій же відстані, що й орбіта Землі.

Цієї точки, як показують поточні розрахунки вчених, він досяг 5 жовтня цього року, після чого він почав зворотну подорож у бік Марса і поясу астероїдів, зустрівшись із Землею. За розрахунками астрономів, він повернеться до нашої планети приблизно через 600 днів.

Як повідомляв УНІАН, астероїд розміром з автобус пролетів у понеділок, 2 жовтня, на порівняно близькій відстані від Землі. При цьому він не створив загрози зіткнення з нею.