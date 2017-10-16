Хакери зламали протокол безпеки Wi-Fi - ЗМІ

Повідомлення про злом широко поширеного міжнародного стандарту безпеки Wi-Fi - протокол шифрування WPA2, повідомляє Прайм з посиланням на популярний інтернет-ресурс Ars Technica.

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Видання з посиланням на експертів організації US-CERT пише, що в WPA2 є "кілька ключових вразливостей, пов'язаних з управлінням", які в свою чергу порушуватимуть більшість або навіть всі операції із застосуванням стандарту".

В результаті такої вразливості хакери зможуть перехоплювати інформацію, яку користувачі мережі інтернет передають за допомогою протоколу Wi-Fi.

Наголошується, що деякі маршрутизатори найближчим часом отримають оновлення, які допоможуть вирішити проблему і убезпечать користувачів від зловмисників.Тим не менш, багато користувачів цієї технології повинні бути інформовані про потенційну загрозу і отримати всю інформацію про встановлення необхідних оновленнях.

Експерти з кібербезпеки пояснюють, що сотні мільйонів як приватних, так і публічних Wi-Fi роутерів, стали вразливими для зломщиків. Тим, хто піклується про безпеку своєї інформації, експерти безпеки радять використовувати HTTPS-з'єднання для відвідування різних сайтів і підключення до інтернет-сервісів.