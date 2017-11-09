Біткойн-бум в Україні: як купити криптовалюту

В Україні із ростом вартості криптовалюти біткоін десятки тисяч громадян стали купувати та «видобувати» віртуальну валюту.

Як пише «Новое время», біткойн не контролює жоден банк світу. Простежити конкретного власника таких грошей без його бажання неможливо.

Видання повідомляє, що в країні працюють кілька тисяч майнінгових ферм, в основному невеликих. Попри те, що СБУ вилучала обладнання у декількох подібних структур, але це все одно не відлякує майнерів від електронних грошей.

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«В Україні немає закону щодо криптовалют і поняття їх "видобутку". А все, що не заборонено, можна вважати дозволеним - і тому для досвідченого адвоката не викликає особливих проблем захистити власників ферм», - пише видання.

Однак, криптовалюту можна купити. Зокрема, в Україні це можна зробити за допомогою терміналу.

Також розрахуватися за криптовалюта можна і за допомогою звичайної банківської карти. Хоча сайт, який пропонує такі послуги не надає жодної контактної інформації.

При цьому, аналітики схиляються до думки, що вартість біткойна у 2018 році виросте до 10 тисяч доларів.

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