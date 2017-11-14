Новий орбітальний корабель може зробити американців незалежними від російських носіїв (відео)

Новий орбітальний корабель може зробити американців незалежними від російських носіїв. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Американські астронавти вирушають на орбіту саме на російських кораблях. Але у США вдало випробували новий орбітальний корабель "Дрім Чейсер".

На базі ВПС у каліфорнійській пустелі корабель підняли в повітря за допомогою гелікоптера й відпустили у вільний політ. Очікують, що перший рейс на орбіту Землі корабель здійснить вже за 2 роки.