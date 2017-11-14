Новий орбітальний корабель може зробити американців незалежними від російських носіїв (відео)
17:51, 14 листопада 2017Наука та IT
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У США вдало випробували новий орбітальний корабель "Дрім Чейсер".
Новий орбітальний корабель може зробити американців незалежними від російських носіїв
Новий орбітальний корабель може зробити американців незалежними від російських носіїв. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Американські астронавти вирушають на орбіту саме на російських кораблях. Але у США вдало випробували новий орбітальний корабель "Дрім Чейсер".
На базі ВПС у каліфорнійській пустелі корабель підняли в повітря за допомогою гелікоптера й відпустили у вільний політ. Очікують, що перший рейс на орбіту Землі корабель здійснить вже за 2 роки.
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