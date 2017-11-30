Міжнародний інтернет-скандал: Трамп поділився кадрами з побиттям і знищенням Діви Марії (відео)

Міжнародний інтернет-скандал за участю Дональда Трампа. Американський президент опублікував у своєму Твіттері антиісламське відео британських ультраправих радикалів.

Так, на одному з роликів, згідно з підписом, група мусульман скидає підлітка з даху, на другому - людина розбиває статую Діви Марії.

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Ще в одному відео, як говориться в описі, мігранти-мусульмани в Голландії б'ють хлопця на милицях.

Коли про це стало відомо на Даунінг-стріт, прес-секретар Мей заявив, що радикали хочуть розколоти суспільство, і британці єдині у своєму засудженні їхньої риторики, яка «протилежна цінностям нашої країни: гідності, толерантності і поваги».

Трамп закликав британського прем'єр-міністра Терезу Мей поменше читати його Twitter і зосередитися на боротьбі з ісламським терором у своїй країні. Відповідну заяву він зробив в одному з повідомлень в цій соціальній мережі.