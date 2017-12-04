Після оновлення iOS власники iPhone X скаржаться на проблеми в роботі - ЗМІ

Після оновлення системи низка власників iPhone X почали скаржитися на припинення роботи системи Face ID. Про це повідомляє 9to5mac.

За словами користувачів, після оновлення iOS 11.2 у них на екрані з'явилося повідомлення "Неможливо активувати Face ID на цьому iPhone". У більшості випадку для вирішення проблеми необхідно лише перезавантажити смартфон.

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Для перезапуску системи користувачам пропонується спробувати перезавантажити телефон, користуючись кнопками на самому смартфоні. Якщо ж перезавантаження не допомогло, рекомендується звернутися до служби підтримки Apple. Разом із тим зазначається, що ця проблема була зафіксована не у всіх власників iPhone X.

Версія iOS 11.2 вийшла в суботу 2 грудня. Вона виправляє помилку, пов'язану з постійним перезавантаженням смартфона, яке наступало лише після 00:15 2 грудня. Також була додана підтримка швидкої бездротової зарядки і грошових переказів Apple Pay Cash.