Стартувала українська версія Google News

13:15, 04 червня 2009
Наука та IT
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Новини понад 300 джерел

Компанія Google 3 червня оголосила про запуск в Україні новинного сервісу Google News - http://news.google.com.ua/ , повідомляє Телекритика.

Google News  - новинний агрегатор, що збирає заголовки новин із інформаційних сайтів і дозволяє користувачам формувати тематичні добірки. Сервіс надає користувачам новини з понад 300 українських джерел українською та російською мовою. Користувачі переглядають декілька ключових речень новинного матеріалу, а для перегляду повного тексту переходять на сайт першоджерела.

Українська версія стала 49-ю регіональною версією Google News; сервіс працює 25-ма мовами

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