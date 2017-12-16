У Facebook з'явиться можливість приховувати пости друзів у стрічці новин

У Facebook з'явиться можливість прибирати пости користувачів і груп із стрічки новин, повідомляє Techcrunch. Завдяки функції, що отримала назву Snooze, можна буде приховати записи конкретних людей на 30 днів, при цьому не видаляючи їх з друзів.

Читайте такожУ Facebook з'явився додаток, який редагуватиме відеоЯк пояснили в компанії, нововведення дозволяє прибрати зі своєї стрічки небажаний контент без необхідності повністю скасувати підписку на той чи інший обліковий запис. Нова функція офіційно запущена компанією сьогодні, проте в російськомовній версії соцмережі вона поки не доступна.

Як повідомляв УНІАН, дослідники з компанії Facebook Девід Гінзберг і Мойра Бурке розповіли про вплив користування соціальними мережами на людину, зокрема, на її настрій. У той час як пасивне читання стрічки може негативно впливати на психічний стан людини, активне спілкування з друзями через мережу може впоратися з депресією і стресом