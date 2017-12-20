У Німеччині звинувачують Facebook у незаконному зборі даних

Антимонопольне відомство Німеччини звинувачує Facebook у зборі та обробці даних користувачів WhatsApp, Instagram без відома юзерів.

Федеральне антимонопольне відомство провело аналіз дій соціальної мережі Facebook та прийшло до висновку, що копанія діє всупереч нормам ЄС щодо збору та обробки інформації, повідомляє DW.

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Як зазначає видання, у відомстві наголосили, що компанія "збирає із третіх джерел будь-який вид даних користувачів" та прив'язує її до Facebook-акаунта. Під третіми джерелами маються на увазі мессенджер WhatsApp та соцмережа Instagram, які належать Facebook, та інші веб-сайти, які технічно пов’язані з соцмережею. При цьому зазначається, що збір даних проходить, як правило, без відома користувачів.

Складності додає те, що мешканці Німеччини по суті не мають альтернативної соцмережі, додають у відомстві. Проте у компанії такі твердження заперечують. Представники Facebook наголошують, що половина інтернет-користувачів Німеччини взагалі не користуються соцмережею.