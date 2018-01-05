NASA показали світову мапу температурних аномалій

Вчені NASA оприлюднили мапу, на якій зображені температурні аномалії у світі. Мапа показує відхилення від середньої тамператури у певному регіоні.

Як пояснюється на сайті NASA, червоним позначені ділянки, температура яких вища за середню, блакитним – нижча. Білим позначені місця, де температура відповідає нормі.

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Спостереження були зібрані спектрорадіатометром з ультразвуковим резонансним зображенням (MODIS) на супутнику NASA.

Вчені зазначають, що прилад збирає дані про температуру поверхні землі, а не повітря. Тому на мапі у вигляді гарячих точок можуть відображатися розвинені міські райони, які вдень зазвичай гарячіші, ніж навколишні природні екосистеми чи сільськогосподарські угіддя.

"Теплі аномалії, які зберігаються на більшій частині земної кулі протягом багатьох років, можуть бути ознаками глобального потепління", - додають вчені.

Остані отримані данні датуються лютим 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, на США обрушився шторм "Грейсон", який вже назвали "циклоном-бомбою". Внаслідок сильного похолодання загинуло вже 16 осіб. Сніг випав навіть у найпівденніших штатах, де хуртовин не бачили вже майже 30 років.