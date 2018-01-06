На Intel подали в суд за критичну уразливість в процесорах

Американці почали подавати судові позови на компанію Intel через уразливість в процесорах, повідомляє Украинская правда.

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На думку позивачів, відновлення операційних систем знизять продуктивність їх комп'ютерів, а помилка в архітектурі процесорів робить їх дефектними.

Поки на компанію було подано три позови - від жителів Орегона, Каліфорнії і Індіани.

Раніше стало відомо, що у процесорах Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc і ARM Holdings виявлені серйозні уразливості в безпеці.

Також зазначалося, що голова Intel Брайан Кржанич продав значну частину своїх акцій вже після того, як йому стало відомо про проблеми з безпекою процесорів компанії.

Нагадаємо, Cert-ua опублікував список процесорів, які схильні до вразливостей Meltdown і Spectre.