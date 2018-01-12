Apple відкриє китайській владі доступ до данних користувачів в iCloud

Американська компанія Apple підтвердила інформацію про те, що збирається відкрити державним китайським компаніям доступ до даних користувачів, що зберігаються в iCloud.

Таке рішення продиктоване правилами, що регулюють обчислення "хмарних" даних, діючими в країні, повідомляє BBC.

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Як зазначає видання, правила китайської кібернетики, введені в липні минулого року, включають вимогу компаніям зберігати всі дані в межах Китаю. Тому Apple відкриє доступ до даних iCloud фірмі Cloud Big Data (GCBD), яка належить провінційному уряду Гуйчжоу на півдні Китаю, де компанія Apple відкрила в минулому році інформаційний центр на суму 1 мільярдів доларів США, щоб виконати правила.

Дані iCloud будуть передані з 28 лютого, повідомляє видання. Клієнтам, які проживають в материковому Китаї, які не хочуть користуватись iCloud у зв'язку з експлуатацією даних GCBD, буде надано можливість відмовитися від свого облікового запису.