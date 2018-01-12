Apple відкриє китайській владі доступ до данних користувачів в iCloud
В компанії зазначили, що облікові записи iCloud, зареєстровані поза межами Китаю, зачіпатися не будуть.
Американська компанія Apple підтвердила інформацію про те, що збирається відкрити державним китайським компаніям доступ до даних користувачів, що зберігаються в iCloud.
Таке рішення продиктоване правилами, що регулюють обчислення "хмарних" даних, діючими в країні, повідомляє BBC.
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Як зазначає видання, правила китайської кібернетики, введені в липні минулого року, включають вимогу компаніям зберігати всі дані в межах Китаю. Тому Apple відкриє доступ до даних iCloud фірмі Cloud Big Data (GCBD), яка належить провінційному уряду Гуйчжоу на півдні Китаю, де компанія Apple відкрила в минулому році інформаційний центр на суму 1 мільярдів доларів США, щоб виконати правила.
Дані iCloud будуть передані з 28 лютого, повідомляє видання. Клієнтам, які проживають в материковому Китаї, які не хочуть користуватись iCloud у зв'язку з експлуатацією даних GCBD, буде надано можливість відмовитися від свого облікового запису.