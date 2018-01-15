Стало відомо, коли впаде на Землю перша орбітальна станція Китаю
16:23, 15 січня 2018Наука та IT
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Велика частина 8,5-тонної станції згорить у щільних шарах атмосфери, але деякі фрагменти можуть досягнуть поверхні нашої планети.
Китайська орбітальна станція «Тяньгун-1» / CMSE
Перша обитальная станція під назвою «Тяньгун-1», яка була запущена КНР шість років тому, має увійти в щільні шари атмосфери в кінці лютого 2018 року, повідомляє Aerospace.
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Велика частина 8,5-тонної станції згорить у щільних шарах атмосфери, але деякі фрагменти можуть досягнуть поверхні нашої планети.
Фахівці поки не визначили місце падіння станції. Саме цей факт викликає найбільшу стурбованість.
У свою чергу Китайське космічне агентство (CNSA) заявило, що підтримує контроль над космічною станцією і гарантує, що її падіння на Землю буде контролюватися і не загрожує навколишньому середовищу або населенню.
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