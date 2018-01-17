У Мексиці дайвери знайшли реліквії майя у велетенській підводній печері (фото, відео)
13:57, 17 січня 2018Наука та IT
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Дайвери натрапили на, можливо, найбільшу у світі підводну печеру. Її довжина може сягати 347 кілометрів.
У Мексиці дайвери зробили нове відкриття у надрах землі, та знайшли реліквії майя.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Дайвери натрапили на, можливо, найбільшу у світі підводну печеру. Її довжина може сягати 347 кілометрів. Знайшли її водолази випадково, після багатьох місяців досліджень лабіринтів підводних каналів на півострові Юкатан.
Кажуть, найімовірніше печера затоплена, й кілька тисячоліть тому води тут не було. На дні дайвери знайшли кілька реліквій майя.
У Мексиці дайвери зробили нове відкриття у надрах землі, та знайшли реліквії майя
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