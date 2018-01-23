США першими у світі запустили ракету нового класу (відео)

Американська Rocket Lab за допомогою єдиної в світі діючої ракети надлегкого класу Electron вперше успішно запустила корисне навантаження.

Про це повідомляє компанія в своєму Twitter.

Старт проведений 21 січня 2018 року з майданчика Launch Complex 1, розташованого на узбережжі Північного острова Нової Зеландії. На орбіту виведено приватні наносупутники Dove Pioneer (для компанії Planet) і два Lemur-2 (в інтересах Spire Global).

Читайте такожЧерез "шатдаун" у США SpaceX не зможе протестувати свою найпотужнішу ракету Falcon Heavy

Ракета Electron створена із використанням композитних матеріалів і технології тривимірного друку, що дозволяє оперативно робити і запускати цей носій. У рік Rocket Lab планує проводити до 50 стартів носія. Надлегка двоступенева ракета Electron призначена для виведення на низьку навколоземну орбіту корисного навантаження масою до 250 кілограмів. Вартість пуску ракети не перевищує 6,6 мільйона доларів.

В даний час в світі немає чинної ракети такого класу, що стартує з наземного майданчика. Є лише орбітальні (запускаються з літака) ракети, наприклад, Pegasus.