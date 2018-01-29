Українці створили "розумний" спінер (відео)

Нова версія іграшки може відображати повідомлення з соцмереж та виконувати функцію ліхтарика.

Двоє хлопців з Хмельниччини розробили нову версію популярної іграшки - спінера. Вони оснастили забавку так званими смарт-функціями.

SmartSpinner, саме так назвали хлопці свій винахід, може створювати динамічні зображення, анімації, слайд-шоу. Для цього потрібен лише смартфон із Bluetooth. Зображення створюються та передаються SmartSpinner за допомогою спеціально розробленої програми, повідомляє "Хмельницький".

Також спінер може відображати час, зображення, текстові повідомлення та виконувати функцію ліхтарика.

Наразі винахідники збирають кошти, щоб запустити виробництво SmartSpinner на краунфандинговій платформі. Загалом їм потрібно зібрати 15 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, іграшка спінер стала дуже популярною в минулому році. Навіть NASA показало, як астронавти крутять спінер у космосі.