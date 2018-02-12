Науковці назвали внутрішнє ядро Землі "неможливим"

Уявлення про земне ядро суперечать законам фізики.

Геологи з США провели комп'ютерне моделювання процесів, які відбувалися в надрах Землі мільярди років тому, і заявили про те, що існуюче уявлення про земне ядро, ймовірно, не відповідають дійсності, оскільки вони суперечать законам фізики.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Naked science.

Сейсмологічні спостереження показують, що внутрішнє ядро Землі являє собою тверду кулю з радіусом близько 1220 кілометрів, тобто 70% радіуса Місяця. Науковці вважають, що ядро складається із залізо-нікелевого сплаву і ряду легких елементів. Температуру на межі внутрішнього ядра оцінюють приблизно у 5700 К (5400°C).

У далекій "молодості" нашої планети її ядро було повністю рідким, що породжує цілу низку наукових питань. Деякі рідини, якщо в них відсутні домішки, мікроскопічні кристали льоду або потужні коливання, залишаються рідкими при температурах, значно менших за точку замерзання. Іншими словами, якщо таку рідину трохи збовтати, вона замерзне. Геологи вважають, що схожий процес мав місце приблизно 4,2 мільярда років тому всередині земного ядра, коли частина його кристалізувалася.

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Тепер же дослідники провели комп'ютерне моделювання такого процесу. Розрахунки показали, що кристалізація порід внутрішнього ядра нашої планети має значні відмінності від поведінки води і інших надохолоджених рідин. Якщо його склад був однорідним, матерія просто не змогла б охолодитися до необхідних температур, при яких стане можливим формування ядра в нашому нинішньому поданні.

Таким чином, на думку науковців, залишається два варіанти: або ядро планети повністю замерзло, або воно досі залишається рідким. Між тим жоден з цих сценаріїв також не є вірним, оскільки відомо, що планета має тверде внутрішнє і зовнішнє рідке ядро. Розв'язати парадокс американські геологи поки не можуть.