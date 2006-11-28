Жителька віртуального світу заробила мільйон реальних доларів

У віртуальному світі Second Life з`явився перший мільйонер, повідомляється на сайті Neatorama. Внутрішньоігровий капітал Анши Чанг (Anshe Chung) можна конвертувати в 1 мільйон доларів США.

Кожен користувач Second Life, насампочаток може створити персонажа, який репрезентуватиме його у віртуальному світі; при створенні всі новачки одержують певну суму в лінденських доларах - ігровій валюті. Суму можна витратити на придбання різних об`єктів, включаючи одяг і інструменти. Крім того, комп`ютерні грошові одиниці можна обміняти на цілком реальні долари США (курс 1 американський до 257 лінденських).

Анши Чанг (справжнє її ім`я Ailin Graef) стверджує, що не купувала додаткові суми за реальну валюту, а назбирала капітал за допомогою внутрішньоігрових угод. Її спеціалізація - торгівля віртуальною нерухомістю. Анши Чанг створює унікальні території (islands), орієнтовані на окремі прошарки комп`ютерної спільноти (наприклад, на франкомовних гравців або шанувальників готичної архітектури).

Second Life - інтернет-спільнота, створена компанією Linden Lab. Вона швидко зростає і поєднує в собі розраховану на багато користувачів рольову гру з рисами мережевого бізнесу. Кількість зареєстрованих на сайті користувачів перевищує 1,6 мільйонів.

Лента.ру