Українсько-російська ракета вивела на орбіту шість супутників

Українсько-російську ракету-носій РС-20 («Дніпро») з шістьма супутниками успішно запущено з космодрому Байконур.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Роскосмосу.

«Вчора о 22.46 за московським часом з космодрому Байконур здійснено конверсійний запуск ракети РС-20, яка вивела на орбіту шість космічних апаратів для зарубіжних замовників», - йдеться в повідомленні.

На орбіту виведено супутники:

- ДубайСат-1" (DubaiSat 1) - дистанційне зондування землі (190 кг);

- "Деймос-1" (Deimos 1) - фотографування знімків високого часового розрізнення для спостереження за явищами, що швидко змінюються, зокрема для сільського господарства і охорони навколишнього середовища (90 кг);

- "ЮК ДМС-2" (UK-DMC 2) - для спостереження за надзвичайними ситуаціями (96,5 кг);

- "НаноСат-1В" (Nanosat 1B) - телекомунікаційний і науковий космічний апарат для проведення експериментів з нано- та мікротехнологій (22 кг);

- "АпрайзСат-3" (AprizeSat 3), "АпрайзСат-4" (AprizeSat 4) - низькоорбітальні космічні апарати зв`язку – по 12 кг.

Замовники апаратів - провідні космічні корпорації ОАЕ, Великої Британії, Іспанії та США.

Як повідомлялося, у зв`язку з підписанням договору СНВ-1, який передбачав знищення 50% РС-20 (у класифікації країн НАТО - SS-18 «Сатана»), розглядалися питання щодо методів скорочення арсеналу цих ракет. Одним з варіантів було запропоновано переобладнати їх на ракетоносії і використовувати для комерційних запусків.

З метою реалізації програми створення і подальшої експлуатації ракети-носія «Дніпро», згідно з рішенням Російського космічного агентства і Національного космічного агентства України, було створено Міжнародну космічну компанію (ЗАТ) «Космотранс». До її складу входять підприємства і організації Росії і України, що створили ракетний комплекс PC-20 і здійснюють гарантійний і авторський нагляд у процесі його експлуатації, зокрема українське КБ «Південне», яке було розробником міжконтинентальної ракети РС-20. У програмі "Дніпро", що реалізовується, беруть участь також Казахстан і Туркменія.