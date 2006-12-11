Ющенко розраховує на створення спеціального проекту з Microsoft International
Зокрема, в інтересах економіки
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає компанію Microsoft International до розширення співпраці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з президентом Microsoft International Жаном Філіппом КУРТУА.
За словами президента «Майкрософт Інтернешнл», його компанія за останні три роки прискорила співпрацю з Україною.
У свою чергу, В.ЮЩЕНКО зауважив, що під час цієї зустрічі він хотів би з’ясувати, «що нас може об’єднати, що у нас в цілому може бути спільного».
За словами Президента, Українська держава зацікавлена у тому, «аби ви пустили тут глибокі корні». За словами В.ЮЩЕНКА, для цього є багато підстав.
Він зазначив, що хотів би обговорити з Ж.КУРТУА перспективи співпраці, зокрема, у такій сфері як економіка виробництва.
В.ЮЩЕНКО додав, що розраховує на створення з компанією спеціального проекту, враховуючи відносини України з Європейським Союзом.