Главред-Медіа виходить у нові для себе сегменти ринку

Холдинг «Главред-Медіа» презентував бета-версию контентно-сервісного інтернет-порталу «МійІнтернет», а також готується до впровадження міжнародного проекту з моніторингу інформаційного простору.

Про це в ході прес-конференції в УНІАН повідомив президент Холдингу «Главред-Медіа» Віктор ШЛІНЧАК.

За його словами, вже з вересня Холдинг починає просувати декілька нових сервісних продуктів, у першу чергу портал «МійІнтернет». "Спільно з польською компанією NetSрrint «Главред-Медіа» запропонує великому бізнесу, фахівцям РR-департаментів, працівникам аналітичних, юридичних відділів та іншим зацікавленим особам новий сервіс NewsPoint. Даний сервіс дозволяє здійснювати аналіз і моніторинг вітчизняного інтернет-простору. Система надає клієнтам широкі можливості з пошуку, систематизації й аналізу інформації. Це дуже зручна та функціональна система, яка вже досить активно працює на ринку Польщі. Це платний сервіс - будь-яка бізнес-структура зможе отримати свій власний цифровий аналітичний відділ збору й моніторингу інформації», - уточнив президент «Главред-Медіа».

Таким чином, за словами В.ШЛІНЧАКА, Холдинг «Главред-Медіа», який досі складався лише із засобів масової інформації, виходить у нові для себе сегменти ринку.

У свою чергу керівник проекту «МійІнтернет» Ярослав БІЛИК зазначив, що портал дозволить його користувачам шукати й пропонувати роботу, пропонувати свої товари та послуги, оголошувати тендери, представляти свій бізнес, знаходити партнерів в Україні й за кордоном. “Наш портал є стартовим майданчиком, до якого приєднуватимуться безліч нових проектів. Зокрема, зараз ми працюємо з Університетом менеджменту освіти над реалізацією проекту, який дозволить здобувати на нашому порталі дистанційну освіту”, - сказав Я.БІЛИК і додав: «МійІнтернет» є й потужним соціальним порталом, який надає користувачам можливість для знайомств і спілкування”.

Він також підкреслив, що портал постійно вдосконалюватиметься відповідно до побажань його користувачів.

Генеральний директор компанії ELEKS Software, яка брала участь у створенні порталу «МійІнтернет», Олексій СКРИПНИК повідомив, що це перший проект компанії в Україні. «Ми сприймаємо новий портал як торговий центр, на площах якого можна буде створювати свої магазини й пропонувати різні сервіси», - сказав він.

О.СКРИПНИК також зазначив, що портал було розроблено на платформі компанії Microsoft. «Рішення про вибір не безкоштовної платформи було ухвалено абсолютно свідомо, оскільки на новому порталі ми повинні були забезпечити високий рівень безпеки. Інформація, що зберігається на порталі, максимально захищена від несанкціонованого доступу. Платформа Microsoft забезпечує максимально швидкий пошук інформації й можливість доповнення порталу новими сервісами», - підкреслив він.

Виступаючи на прес-конференції, генеральний директор «Майкрософт-Україна» Дмитро ШИМКІВ висловив задоволення тим фактом, що холдинг «Главред-Медіа» впроваджує в Україні нові інформаційні технології. «Найголовніше, що ці технології створюються за участю українських програмістів, які в основному працюють на зарубіжних замовників», - сказав Д.ШИМКІВ.

Він зазначив, що компанія Microsoft завжди підтримує локальних розробників. «Ми бачимо, що завдяки нашим технологіям, але руками й мозком українських фахівців на порталі «МійІнтернет» упроваджено низку інноваційних технологій. Такі соціальні портали, як «Однокласники», «В контакті», які користуються великою популярністю в Україні, знаходяться не в українському інтернет-просторі. Тепер же в Україні запускається власний портал із такими функціями, яких не існує на інших порталах», - підкреслив директор «Майкрософт-Україна».

Як повідомляється в прес-релізі, поширеному «Главред-Медіа», користувач порталу «МійІнтернет» отримує можливість створювати «клони» своєї головної сторінки (домашню, робочу, розважальну). Користувач може інтегрувати в одному місці інформаційні, комунікативні, сервісні, розважальні, фінансові модулі. На сторінках порталу надається можливість спілкуватися в мікроблогах Твіттер, вести календар і гаманець, щоб упорядкувати робочий графік і контролювати сімейний бюджет.

Довідка УНІАН. ELEKS Software - провідний український розробник програмних продуктів. Компанія наразі працює на ринках США, Європи та України. Серед клієнтів компанії Eagle Investment Systems (дочірня компанія Bank of New York Mellon, США), Symantec, Autodesk та інші.

До складу Холдингу «Главред-Медіа» входять інформагентство УНІАН; суспільно-політичний тижневик «Главред»; «Газета по-киевски», журнал «Профіль»; газети «Новая» і «Известия в Украине»; журнали «Телесити», «Телекритика»; сайт незалежного аналітичного агентства «Главред»; сайт про шоу-бізнес «Старс»; веб-журнал світської хроніки VIP-uа, сайт «ІноЗМІ», сайт «Главпорт», телеканал "СІТІ".