Google візметься до випуску мобільних телефонів

Інтернет-гігант Google спільно з найбільшим британським телекомунікаційним оператором фірмою Orange планують зайнятися випуском мобільних телефонів. У рамках проекту, вартість якого оцінюється в кілька мільярдів доларів, компанії створять компактний переговорний пристрій, розрахований, крім голосового зв`язку, на роботу з інтернетом, повідомляє агентство France Presse.

Нові мобільники випускатимуться під брендом Google і постачатимуться з передвстановленим програмним забезпеченням від цієї компанії. Випуском розроблених фахівцями Orange і Google мобільних телефонів займеться тайваньська фірма HTC, що спеціалізується у області створення смартфонів і PDA.

Виконавчі директори Orange (яка належить європейській France Telecom) наразі обговорюють умови угоди в штаб-квартирі Google, розташованій в Кремнієвій долині, уточнює британська газета The Observer.

Лента.ру