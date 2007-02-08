У Севастополі вперше викрито автора комп’ютерного вірусу

Співробітниками відділу державної служби по боротьбі з економічними злочинами управління МВС України у місті Севастополі вперше викрито і припинено діяльність розповсюджувача комп’ютерного вірусу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі зв’язків з громадськістю УМВС в м.Севастополі, посилаючись на слова начальника ЦГЗ, полковника міліції В’ячеслава СІНЧЕНКА, це перший випадок у місті, коли кримінальна справа порушується проти автора шкідливих комп’ютерних програм. За даними В.СІНЧЕНКА, „севастопольський” вірус залишався невидимим для більшості антивірусних програм”. Вірус-шпигун складався з двох частин: клієнтської і серверної. Клієнтська частина була встановлена на ноутбуку зловмисника і здійснювала управління програмою. Серверна частина була схована в оболонку флеш-мультика, який хакер розмістив в файлообмінник загальнодоступного сервера комп’ютерної мережі. Оскільки кумедні персонажі відомих „флешок” користуються чималою популярністю у любителів комп’ютерного гумору, на це розраховував розповсюджувач вірусу.

Співробітники відділення по боротьбі зі злочинами в сфері інтелектуальної власності і високих технологій відділу прослідкували маршрут вірусу-шпигуна і встановили, хто ним керує. Як з’ясувалося, севастопольський вірус створив юнак, який не мав ніякої, окрім шкільної, освіти. Свій „винахід” він назвав „око”. Створювати програму зловмисник розпочав у 2005 році, а у 2006 році „запустив” в локальну мережу. Завдяки програмі він мав можливість безкоштовного входу в локальну мережу, і при цьому заніс вірус на близько 100 комп’ютерів, повідомив В.СІНЧЕНКО.

За зібраними співробітниками відділу матеріалами слідчий слідчої частини УМВС порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України - „створення шкідливих комп’ютерних програм”. Стаття передбачає чималий штраф або позбавлення волі терміном до 2 років.

Ведеться слідство.