Україна почала розробку ракетного комплексу нового покоління

Україна розпочала розробку оперативно-тактичного ракетного комплексу нового покоління. Про це повідомив сьогодні журналістам начальник Генерального штабу генерал-полковник Сергій Кириченко. За його словами, Генштаб і Міноборони вже підготували технічне завдання для передачі розробникам, а в бюджеті 2007 р. на цей проект виділені кошти. "Ми визначилися, який ракетний комплекс необхідний для Збройних сил, є його характеристики", - пояснив С.Кириченко. За його словами, це буде "універсальний ракетний комплекс, який за своїми можливостями перевершуватиме зарубіжні аналоги".

Дослідний зразок планується одержати за кілька років. Прийняти на озброєння нову ракету передбачається орієнтовно 2011 року за умови стабільного фінансування. Розробку нової зброї вестиме КБ "Південне" за участю київського КБ "Промінь".

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