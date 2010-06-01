В Україні збільшився ринок платного телебачення

У 2009 році ринок платного телебачення в Україні збільшився на 26%, порівняно з 2008 роком, і становив 1,46 млрд. грн., а за останні 3 роки - зріс в 2,6 разу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі українського представництва російського агентства iKS-Consulting (за наслідками їх дослідження).

Кількість користувачів станом на 1 січня 2010 року становила близько 3,3 млн. домогосподарств, що відповідає проникненню цієї послуги у 21% загальної кількості домогосподарств. При цьому загальна кількість ТБ-абонентів (домогосподарств), що користуються платним і безкоштовним ТБ (ефірне ТБ і супутникове), становить в Україні 15,3 млн. За останні 5 років відбулося зниження кількості абонентів безкоштовного ефірного ТБ на 6-8% за рахунок переходу домогосподарств на платне ТБ.

Згідно з даними iKS-Consulting, станом на кінець 2009 року, ефірним ТБ в Україні користувалися близько 62% домогосподарств від загального числа абонентів ТБ, кабельним ТБ користувалися 21% домогосподарств, супутниковим ТБ – 16%, технологією ІНТЕРНЕТ-ТБ (IPTV) в Україні користувалися всього 0,02% абонентів.

Аналітики iKS-Consulting вважають, що зростання платного ТБ триватиме в Україні і в середньостроковій перспективі.