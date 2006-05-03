Створено серійний надшвидкий автомобіль (фото)

У Німеччині створили серійну версію суперкара Lotec Sirius, повідомляє Top Gear. Автомобіль здатний розігнатися до 400 кілометрів на годину, при цьому до ста кілометрів на годину - за 3,8 секунди, а до 200 - за 7,8 секунди.

Вперше цей спорткар був представлений в 2001 році як концептуальна модель. Фірмі знадобилося близько п`яти років, щоб створити дорожну версію машини.

Lotec Sirius комплектується двигуном, в основі якого мотор Mercedes V12 об`ємом шість літрів. Цей силовий агрегат встановлювався на легендарний "шестисотий" Mercedes S-klasse зразка 1991 року. За рахунок подвійного турбонаддуву потужність двигуна вдалося збільшити до 1200 кінських сил при максимальному тиску турбін.

Такі динамічні показники роблять німецький суперкар конкурентом Bugatti Veyron. Проте ціна Lotec Sirius значно нижча - близько 540 тисяч доларів.

URL: http://auto.lenta.ru/news/2006/05/02/lotec/