ПриватБанк шукає шахраїв через мережі facebook і ВКонтакте

ПриватБанк планує залучити ініціативних громадян до пошуку шахраїв за допомогою глобальної мережі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПриватБанку, допомогти у пошуку шахраїв зможе будь-який бажаючий. Для цього - також як експеримент - банк вже розмістив інформацію про осіб, підозрюваних в отриманні шахрайських кредитів, на сторінках ПРИВАТБАНК ПРОТИ ШАХРАЇВ у мережах facebook і ВКонтакте. Окрім того, постійно діюча "галерея" шахраїв з числа як клієнтів, так і співробітників банку, розміщена на офіційному веб-сайте банку www.privatbank.ua.

«Сьогодні набагато простіше знайти людину в Інтернеті, у соціальній мережі або у чаті, ніж зіткнутися з ним на вулиці, - говорить голова Правління ПриватБанку Олександр ДУБІЛЕТ. - Якщо спілкування у блогах і соціальних мережах стало невід`ємною частиною нашого життя, чому б не використовувати цей процес з вигодою для себе і користю для суспільства?»

За кожного ідентифікованого шахрая банк обіцяє виплатити премію у розмірі до 5 тис. гривень, якщо інформація буде достовірною і підтвердиться під час подальшого розслідування.