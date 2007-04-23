Суперкар на базі Corvette Z06 (фото)

Італійська компанія Castagna представила на автомобільній виставці "Top Marques" в Монако свою нову модель – Аznom. Фірма, заснована 1849 року, здобула найбільшу популярність в 1930-х роках, розробляючи власні кузови для автомобілів.

Машина, кузов якої зроблений з карбону, побудована на модернізованій платформі Chevrolet Corvette Z06 і устаткована восьмициліндровим семилітровим бензиновим двигуном потужністю 750 кінських сил. Максимальний обертовий момент – 980 Нм. Задньопривідний Аznom здатний розігнатися до "сотні" за 3,4 секунди і досягти максимальної швидкості в 335 кілометрів на годину.

Продажі Castagna Аznom почнуться в Італії в травні. Вартість автомобіля поки не повідомляється.

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