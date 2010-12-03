Росіянин, обвинувачений у розсилці 30% світового спаму, постане перед судом

Росіянин Олег Ніколаєнко, якого ФБР обвинувачує в створенні мережі MEGA-D, відповідальної за розсилку третини всього спаму в інтернеті, у п`ятницю постане перед судом в американському штаті Вісконсін.

ФБР звинувачує Ніколаєнка не тільки в порушенні законів, направлених на протидію спам-розсилкам, але і в «пособництві шахрайству з використанням пошти», оскільки за допомогою MEGA-D розсилалася реклама підробного годинника Rolex, пропозицій про купівлю фіктивних довідок і рецептів, нелегальних «рослинних лікарських засобів» і наркотичних препаратів.

Як повідомляє Associated Press, Ніколаєнка заарештували в листопаді в Лас-Вегасі.

Мережу MEGA-D було знешкоджено в кінці минулого року компанією FireEye, що займається забезпеченням безпеки в мережі.

Самого Ніколаєнка, який мав у мережі псевдонім «Доцент», спіймали завдяки свідченням двох його екс-партнерів по бізнесу

Газета.ру