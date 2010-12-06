Кілька років США не зможуть уникнути витоків таємниць через комп'ютери
05:19, 06 грудня 2010Наука та IT
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Вважають військові програмісти
Знадобиться кілька років, щоб повністю встановити на комп`ютери уряду США високотехнологічні системи, здатні блокувати хакерські атаки та інші мережеві вторгнення. Про це повідомили програмісти міністерства оборони США. Вони додали, що відомство робить усе, щоб захистити майже 2,4 тис. мережевих підключень, які використовують урядові службовці, передає Associated Press. Необхідність додаткового захисту наголошує нинішній скандал з публікацією секретних даних сайтом WikiLeaks.
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