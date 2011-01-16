Швейцарський інформатор видасть WikiLeaks секрети офшорів

Колишній менеджер одного з швейцарських банків Рудольф Ельмер (Rudolf Elmer) передасть сайту WikiLeaks дані про рахунки в офшорних банках двох тисяч осіб і корпорацій, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Guardian.

На думку Ельмера, ця інформація свідчить про масове ухилення від податків. Передати інформацію, записану на CD, він планує в Лондоні 17 січня за два дні до того, як повинен буде постати перед судом в Швейцарії за звинуваченням у викраденні банківської інформації.

На дисках, за словами Ельмера, містяться дані про рахунки приблизно 40 політиків.

Ельмер був звільнений з швейцарського банку Julius Baer в 2002 році через підозри у викраденні інформації. Він відомий як один з найбільш послідовних критиків діяльності міжнародних фінансових інституцій. У Швейцарії його звинувачують у порушенні законодавства про банківську таємницю, підробці документів та погрозах двом співробітникам Julius Baer. Банк заперечує, що порушував закон і наполягає на тому, що Ельмер "переробив" одержані ним документи.

Як нагадує газета, 2008 року Ельмер вже передавав подібну інформацію WikiLeaks. За даними видання, як і тоді, оголосити конкретні імена не планується.