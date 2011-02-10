Енергоатом і "Атомстройэкспорт" підписали Контрактну угоду

ДП НАЕК «Енергоатом» і ЗАТ «Атомстройэкспорт» (Росія) підписали Контрактну угоду на розробку технічного проекту реакторних установок типу ВВЕР-1000 проекту В-392 та постачання обладнання реакторних установок для енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали президент «Енергоатому» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ та перший віце-президент «Атомстройэкспорту» Олександр ДИБОВ.

Сторони також узгодили графік підготовки та підписання контрактів між двома компаніями на виготовлення та постачання обладнання реакторних установок з тривалим циклом виготовлення та на розробку проекту і робочої документації реакторного відділення. Цей графік є додатком до Контрактної угоди.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2010 р. Кабінет міністрів України та уряд Росії підписали міжурядову угоду про співробітництво у будівництві енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС.

12 січня 2011 року закон було ратифіковано Верховною Радою України та підписано Президентом України.

ВАТ «Сбербанк России» підтвердив свою готовність надати ДП НАЕК «Енергоатом» кредит на 1 млрд. доларів для розробки технічного проекту реакторної установки (РУ) ВВЕР-1000, виробництво обладнання РУ з тривалим циклом виготовлення та інших підготовчих робіт до спорудження енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС.

У довгостроковій перспективі 3-й і 4-й енергоблоки ХАЕС замінять блоки, які виводитимуться з експлуатації, а також заповнять потребу в електростанціях базового навантаження. Значна частка АЕС в енергобалансі країни також дозволить стримувати зростання тарифів на електроенергію для населення завдяки нижчій собівартості «атомної» енергії порівняно з виробленою на теплових станціях.